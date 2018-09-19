С подтопленного участка шахты в Кемеровской области откачали воду

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Проходческие работы в двух забоях шахты им. С. Д. Тихова в Кемеровской области, где 7 сентября произошло подтопление, будут восстановлены в течение недели, в настоящее время откачена вся вода. Об этом сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области в среду.
"Откачена вся вода с двух подтопленных проходческих забоев, пришедшая туда в результате повышенного водопротока с выработанного пространства лавы. <…> Горные выработки проветриваются в штатном режиме. В лаве <…> возобновлена добыча угля. Проходку подтопленных горных выработок планируют восстановить в течение ближайшей недели, так как горно-шахтное оборудование находится на ревизии", - сказали в ведомстве.
7 сентября на шахте произошло подтопление двух проходческих забоев. В этот момент в шахте находилось 289 человек, на аварийном участке - 29, все вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших нет. Работа предприятия была приостановлена, в горные выработки для откачки воды доставили дополнительные насосы. Первоначально сообщалось, что работы по откачке могут занять до полутора суток.
По данным департамента, деятельность шахты, кроме аварийных участков, была восстановлена 11 сентября.
Шахта им. С. Д. Тихова находится в Кемеровской области неподалеку от города Ленинск-Кузнецкий. Проектная мощность первого пускового комплекса - 1,8 млн тонн угля в год. Запуск шахты состоялся летом 2017 года.