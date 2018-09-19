Глава Забайкалья поручила разработать законопроект о детях войны

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила региональному Минсоцзащиты разработать законопроект о детях войны и оказании им мер социальной поддержки, сообщила в среду сообщила пресс-служба губернатора.
"Наталья Жданова дала поручение Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края разработать законопроект по определению статуса "дети войны" и оказании им мер социальной поддержки", - сказали в пресс-службе.
По данным краевого Минсоцзащиты на 1 августа, в Забайкалье живут свыше 47,5 тыс. детей войны. Это люди, родившиеся с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Жданова поручила региональному министерству финансов предусмотреть в бюджете края на 2019 год средства на ежегодную денежную выплату этим людям ко Дню Победы.
В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи. В регионе размещались 35 госпиталей.
15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, ставка которого располагалась в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии.