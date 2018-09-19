Объем выписанных с января управляющим компаниям Новосибирской области штрафов вырос вдвое

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сумма штрафов, выписанных управляющим компаниям Новосибирска в период с января по август 2018 года, увеличилась приблизительно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам в среду в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности начальника государственной жилищной инспекции Новосибирской области Леонтий Коновалов.

"У нас произошел рост штрафов [управляющим компаниями] в 2,5 раза. В прошлом году за аналогичный период было выписано штрафов примерно на 14 млн рублей, в этом уже на 28 млн рублей. Это не есть хорошо, хотя у нас вроде бы неплохо работает система контроля и профилактики правонарушений. Мы делаем анализ и стараемся разобраться в причинах такого серьезного роста штрафных санкций", - сказал Коновалов.

Он добавил, что большая часть нарушений связана с ненадлежащим содержанием и ремонтом общего имущества, а также порядком расчетов за коммунальные услуги. По словам Коновалова, рост количества штрафов произошел, несмотря на проведенные разъяснительные беседы с жителями и представителями управляющих компаний.

По словам и. о. главы жилищной инспекции, всего за полгода было организовано 3500 проверок и обследовано 24 тыс. кв. м жилья.

В Новосибирской области с 2015 года действует государственная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах", направленная на улучшение проживания населения региона за счет повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса. В 2017 году с помощью этой программы на территории Новосибирской области благоустроена 221 придомовая территория и было реконструировано 15,7 км водопроводных сетей.