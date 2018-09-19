Губернатор Новосибирской области не планирует тотальное обновление правительства

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не планирует тотально обновлять состав правительства - руководители, которые показали хорошие результаты, останутся на своих местах. Об этом он сообщил в среду журналистам.

Как сообщалось ранее, Травников планирует провести большую часть кадровых изменений в правительстве региона к октябрю, а полностью закончить его формирование до конца 2018 года.

"С учетом состоявшихся замен, которые происходили в течение этого года, тотального обновления состава правительства не будет. Появятся новые лица, но те руководители, которые показали результат в работе и правильный подход в течение десяти месяцев, они останутся на своих местах", - сказал Травников.

Выдвинутый "Единой Россией" для участия в выборах главы региона Андрей Травников 9 сентября получил 64,52% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев (17,35%), третье - вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия", 11,73%), четвертое - кандидат от партии "Народный альянс", замдиректора по развитию в компании "Центр правовой помощи" Георгий Михайлов (3,39%).

Досрочные выборы в Новосибирской области были назначены в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона Андрея Травникова, которому на тот момент было 46 лет. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.