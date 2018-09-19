Избирком Хакасии обратился в МВД в связи с намеченным на 22 сентября митингом КПРФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Иизбирательная комиссия Республики Хакасии направила представления в правоохранительные органы и прокуратуру в связи с намеченным на 22 сентября - в день тишины - митингом сторонников КПРФ. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

"Кроме того, в печатном органе хакасского обкома КПРФ, который вышел на прошедшей неделе, содержится информация о проведении митинга региональным отделением КПРФ 22 сентября, то есть в день тишины. Анонсируется участие двух депутатов Госдумы, верховного совета Республики Хакасии, муниципальных депутатов ряда других субъектов федерации. <…> Данный митинг является прямым нарушением действующего законодательства, если на нем будет осуществляться предвыборная агитация в пользу кандидата. Поэтому соответствующие представления направлены в правоохранительные органы, прокуратуру, нынешнему исполняющему обязанности уполномоченного по правам человека в республике, который также планирует прибыть на место проведения данного мероприятия", - сказал он.

По словам Шевченко, также в избирательную комиссию Республики Хакасия поступила жалоба на агитационный материал, который, по мнению заявителей, содержит признаки незаконной агитации в пользу кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. "Данный материал, судя по выходным данным, вышел тиражом 100 тыс. экземпляров и распечатан в одной из типографий Красноярского края. <…> Избирательная комиссия направила этот материал в правоохранительные органы", - пояснил член ЦИК.

Он также рассказал, что в ночь на 19 сентября в городе Абакане на улицах появились чучела, к которым были прикреплены листы с фамилиями действующего руководителя республики и мэра столицы региона. При этом Шевченко отметил, что в отношении кандидата Виктора Зимина жалоб не поступало.

В Хакасии 9 сентября прошли выборы главы республики, мэра и горсовета Абакана. Во второй тур выборов главы региона, который пройдет 23 сентября, вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов.