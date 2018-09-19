Верховный совет Хакасии избрал председателей комитетов и комиссий

ТАСС, 19 сентября. Верховный совет Хакасии на своей первом заседании избрал руководителей комитетов и комиссий. Об этом сообщили ТАСС в аппарате республиканского парламента.
"Сегодня на сессии были избраны председатели семи комитетов, а также двух депутатских комиссий. Пока не был избран председатель комитета по бюджету, его изберут на следующем заседании в октябре", - добавил собеседник агентства. На должность председателя комитета по бюджету претендовал Олег Иванов, представляющий партию пенсионеров, но он не был поддержан депутатами. Также на следующем заседании будет избран представитель от законодательной власти Хакасии в Совет Федерации.
Представители "Единой России" возглавили комитеты по конституционному строительству (Светлана Могилина), по местному самоуправлению (Роман Челтыгмашев), по аграрной политике (Петр Воронин). КПРФ получила посты председателей двух комитетов: по культуре (Оксана Разварина) и по здравоохранению и социальной политике (Евгений Молостов).
Самовыдвиженец Василий Шулбаев возглавил комитет по экономической политике, а представитель ЛДПР Валерий Старостин стал председателем комитета по экологии, также представители ЛДПР возглавили комиссию по регламенту (Татьяна Янусик) и секретариат Верховного совета (Роман Абрафиков). Мандатную комиссию возглавил лидер местного отделения "Коммунистов России" Денис Бразаускас.
Новый состав Верховного совета Хакасии был избран 9 сентября. В парламент вошли 17 представителей "Единой России", 16 депутатов от КПРФ, девять - от ЛДПР. "Коммунисты России" и "Справедливая Россия" получили по два мандата. Также по одномандатным округам в Верховный совет вошли по одному представителю Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Патриотов России", еще два человека были избраны в парламент как самовыдвиженцы.
Ранее на должность спикера и первого вице-спикера были переизбраны Владимир Штыгашев и Юрий Шпигальских соответственно. Оба они представляют партию "Единая Россия".