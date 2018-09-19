Председатель СК возбудил дело против районного судьи в отставке в Иркутске

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Октябрьского районного суда Иркутска в отставке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда Иркутска в отставке по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего")", - сообщили в СК.

По версии следствия, днем 3 июля 2017 года судья в отставке в автомобиле, припаркованном в районе улицы Якоби в Иркутске, совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Действия мужчины были пресечены сотрудниками Росгвардии.

Дело было возбуждено с согласия квалификационной коллегии судей Иркутского областного суда, оставленного без изменения Верховным судом РФ. Производство предварительного следствия поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Иркутской области.