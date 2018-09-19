Сибирские ученые предлагают построить установку для исследования океана за €2 млн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экспериментальную установку для моделирования течения вращающейся жидкости, с помощью которой можно будет исследовать океан, а также законы формирования снежных лавин, песчаных бурь и цунами, предложили построить сибирские ученые. Об этом в среду сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) "Наука в Сибири"

"Исследователи Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) предлагают построить в рамках ЦКП "Междисциплинарный исследовательский комплекс по аэрогидродинамике, машиностроению и энергетике", планируемого в программе "Академгородок 2.0", экспериментальную установку для моделирования течения вращающейся жидкости", - отмечается в сообщении.

В настоящее время самая крупная установка такого типа находится во Франции. В СО РАН предлагают создать аналогичную установку, но меньшего размера с диаметром около восьми метров. Для ее создания потребуется построить отдельное здание с мощным фундаментом. Отмечается, что эскизные проекты установки уже готовы. Ориентировочная стоимость проекта - около €2 млн.

"Россия обладает достаточно большими амбициями в освоении Мирового океана. Эта установка нужна для развития науки о нём. Океанология - привилегия богатых стран, имеющих сильный военно-морской флот, в том числе подводный. А для подводных лодок крайне важно знать все параметры среды, в которой они будут работать", - сказал заместитель директора Института гидродинамики Евгений Ерманюк. Кроме того, прибор позволит исследовать, по каким законом развиваются снежные лавины, цунами и песчаные бури.

По словам исследователя, все полученные на новой установке данные будут использоваться для уточнения имеющихся и вновь создаваемых моделей. Например, в Севастополе есть суперкомпьютер, который рассчитывает модель циркуляции вод в Черном море. С её помощью по данным космического мониторинга можно вычислить, например, какой танкер оставил нефтяное пятно.

"Кроме того, это нужно при выборе места для некоторых технических сооружений. Например, нефтяных причалов, чтобы знать, куда будут относиться примеси. Также с помощью нашей установки можно будет тестировать модели глобального потепления", - пояснил Ерманюк.

По его словам, полученные с помощью установки данные можно также применить для исследования Арктики и прогнозирования процессов в регионе. "Арктика освобождается ото льда, и если мы сможем предсказать, что в течение 30 лет она будет свободна, то мы можем сказать, что она создает конкуренцию пути через Суэцкий канал", - отметил Ерманюк, подразумевая Северный морской путь.