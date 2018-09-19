"Подаренную" жительницей Омска знакомой новорожденную направили в дом ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Новорожденная девочка, которую жительница Омска "подарила" учительнице из Санкт-Петербурга, направлена в дом ребенка в Ленинградской области. Об этом в среду сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

"Малышка помещена в один из домов ребенка Ленобласти. Свидетельство о рождении девочки было оформлено в Омске 19 июля на биологическую мать", - сказано в сообщении.

В июне этого года учительница младших классов из Петербурга приехала в Омск, где ей передали новорожденного ребенка, которому было всего девять дней. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с помощью подложных документов ребенка вывезли в Санкт-Петербург. Об этом узнала хозяйка квартиры, в которой мать девочки снимала комнату, и сообщила в правоохранительные органы. Свое решение "подарить" ребенка его мать объяснила стесненными материальными условиями и трудностями с поиском работы.

Уголовное дело возбудили по статье "Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов", обвинение предъявили обеим женщинам, их отпустили под подписку о невыезде.

"В случае, если биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, малышка будет передана на удочерение. Уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ребенка в свою семью", - добавили в аппарате детского омбудсмена.