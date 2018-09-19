{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Развитие озерных регионов обсудят на Байкальском экологическом форуме

Специалисты намерены в том числе разработать рекомендации по защите, возрождению и преумножению биоресурсов озер

ИРКУСТК, 19 сентября. /ТАСС/. Участники Ассамблеи Международной ассоциации озерных регионов (МАОР) обсудят на Байкальском экологическом форуме в Иркутске инновационное и экологически устойчивое развитие озерных регионов. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области.

"В ходе трехдневной программы ассамблеи планируется разработать рекомендации по защите, возрождению и преумножению биоресурсов озер, сформулировать приоритетные направления сотрудничества приозерных регионов в сфере развития инноваций, наукоемкого бизнеса и зеленой экономики, выбрать совместные межрегиональные проекты и научные программы, мобилизовать поддержку со стороны органов власти, деловых кругов и международных организаций", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в среду состоялось первое пленарное заседание. "Кроме того, на заседании Ассамблеи МАОР было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ассоциацией и Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который является президентом Ассоциации озерных регионов, отметил, что одной из важных задач МАОР является формирование у жителей таких регионов позитивного и созидательного мировоззрения. "В своей работе ассоциация стремится к тому, чтобы озерные регионы воспринимались жителями Евразии как области здоровья с качественно улучшенным медицинским обслуживанием и санаторно-курортными услугами, территории экологически ответственного бизнеса, центры прорывных технологий и инновационных разработок", - подчеркнул он.

Гендиректор МАОР Александр Тимченко отметил, что устойчивое развитие озерных регионов также связано с образованием, экологией и промышленностью. "Поэтому к целям МАОР относится и привлечение к участию в диалоге по поднимаемым вопросам, в том числе связанным с трансграничными проблемами, государственных, образовательных, научно-исследовательских учреждений", - пояснил он.

Второй Байкальский международный экологический водный форум продлится в Иркутске до 21 сентября включительно.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
Арктика сегодня
Более 40 млрд рублей планируется направить на развитие Севморпути за три года
Средства направят на развитие инфраструктуры морских портов, а также на строительство атомных ледоколов
Читать полностью