Развитие озерных регионов обсудят на Байкальском экологическом форуме

ИРКУСТК, 19 сентября. /ТАСС/. Участники Ассамблеи Международной ассоциации озерных регионов (МАОР) обсудят на Байкальском экологическом форуме в Иркутске инновационное и экологически устойчивое развитие озерных регионов. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области.
"В ходе трехдневной программы ассамблеи планируется разработать рекомендации по защите, возрождению и преумножению биоресурсов озер, сформулировать приоритетные направления сотрудничества приозерных регионов в сфере развития инноваций, наукоемкого бизнеса и зеленой экономики, выбрать совместные межрегиональные проекты и научные программы, мобилизовать поддержку со стороны органов власти, деловых кругов и международных организаций", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы, в среду состоялось первое пленарное заседание. "Кроме того, на заседании Ассамблеи МАОР было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ассоциацией и Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского", - отметили в пресс-службе.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который является президентом Ассоциации озерных регионов, отметил, что одной из важных задач МАОР является формирование у жителей таких регионов позитивного и созидательного мировоззрения. "В своей работе ассоциация стремится к тому, чтобы озерные регионы воспринимались жителями Евразии как области здоровья с качественно улучшенным медицинским обслуживанием и санаторно-курортными услугами, территории экологически ответственного бизнеса, центры прорывных технологий и инновационных разработок", - подчеркнул он.
Гендиректор МАОР Александр Тимченко отметил, что устойчивое развитие озерных регионов также связано с образованием, экологией и промышленностью. "Поэтому к целям МАОР относится и привлечение к участию в диалоге по поднимаемым вопросам, в том числе связанным с трансграничными проблемами, государственных, образовательных, научно-исследовательских учреждений", - пояснил он.
Второй Байкальский международный экологический водный форум продлится в Иркутске до 21 сентября включительно.