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В СК назвали основные версии крушения дельтаплана под Читой

В ведомстве считают, что к аварии могли привести ошибка пилота или неисправность судна
© Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Следствие рассматривает две основные версии крушения мотодельтаплана в пригороде Читы, которое произошло в среду: ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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Мотодельтаплан упал в среду на территории спортивного аэродрома Каштак в окрестностях Читы. После падения он загорелся. Погибли два человека - пилот и пассажир.

"Рассматриваются две основные версии - это ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Аэродром Каштак находится в пригороде Читы, на его территории базируется Читинский аэроклуб ДОСААФ.

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