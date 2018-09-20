В СК назвали основные версии крушения дельтаплана под Читой

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Следствие рассматривает две основные версии крушения мотодельтаплана в пригороде Читы, которое произошло в среду: ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Мотодельтаплан упал в среду на территории спортивного аэродрома Каштак в окрестностях Читы. После падения он загорелся. Погибли два человека - пилот и пассажир.

"Рассматриваются две основные версии - это ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Аэродром Каштак находится в пригороде Читы, на его территории базируется Читинский аэроклуб ДОСААФ.