По факту крушения мотодельтаплана под Читой возбудили уголовное дело

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту крушения мотодельтаплана в пригороде Читы, во время которого в среду погибли два человека, сообщается в четверг на официальном сайте Следственного комитета РФ.

"По факту авиационной катастрофы мотодельтаплана в Чите возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду вечером с посадочной площадки аэродром Каштак в городе Чите вылетел мотодельтаплан с пилотом и пассажиром. Вскоре воздушное судно столкнулось с землей возле жилых домов в читинском микрорайоне Отрадный и загорелось. Пилот и пассажир погибли.

Ранее в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили ТАСС, что следствие рассматривает две основные версии - это ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.