Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог в Новосибирске в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей будет направлено в 2019 году на ремонт и реконструкцию ключевых дорожных участков Новосибирска в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Безопасные и качественные дороги России". Выделенные средства позволят отремонтировать около 20 км дорог, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2018 году по программе "Безопасные и качественные дороги" в Новосибирске за 1,4 млрд рублей было отремонтировано 15 дорожных объектов.

"В 2019 году мы запланировали ремонт 16 дорожных объектов общей протяженностью до 20 км. Мы все предложения послали в Москву, получили подтверждение, что деньги будут выделены, и мы планируем что эта сумма будет составлять 1 млрд 15 млн рублей, где 30% от нее - это наш городской бюджет", - сказал Локоть.

Мэр уточнил, что со следующего года, по правилам работы программы, в городе появится возможность направлять деньги не только на капитальный ремонт дорог, но и на их реконструкцию. В частности власти планируют реконструировать дороги на двух въездах в Новосибирск: Гусинобродском шоссе и улице Кедровой, расположенной рядом с Мочищенским шоссе. Также в планах на 2019 год ремонт наиболее загруженных магистралей Новосибирска - улиц Большевистская и Фабричная.

"Эти улицы очень заметны и о них постоянно поступают жалобы от автомобилистов, там есть серьезные недостатки, поэтому в план следующего года они вошли", - добавил мэр.

В Новосибирской области приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей.