Томский форум молодых ученых U-NOVUS сменит формат, перейдя к решению практических задач

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Пятый форум молодых ученых U-NOVUS, который пройдет в Томске 10-13 октября, сменит формат, отказавшись от дискуссионных площадок и круглых столов в пользу практических мероприятий. Участникам форума предложат найти решения прикладных задач, поставленных крупными компаниями, сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.

Форум молодых ученых U-Novus проводится в Томске с 2014 года по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ранее в рамках форума проходили выставки, круглые столы, дискуссионные площадки. Ежегодно в его мероприятиях принимали участие более 2 тыс. молодых ученых, а на выставках было представлено более 150 научных и инновационных разработок.

"Мы изменили формат форума. Теперь он предполагает включение молодых ученых в решение задач крупных компаний. Таким образом мы ушли от формата обсуждений и дискуссий, и переходим к практической плоскости", - сказал Антонов.

По его словам, новый формат форума предполагает проведение ряда мастерских-воркшопов. А задачи для команд сформулируют крупные компании. Так, например, молодым ученым будет предложено решить проблему утилизации пластика, цифровизации медицинских услуг, вопрос применения беспилотников в сельском хозяйстве.

О форуме

Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске с 10 по 13 октября. Основными темами форума станут цифровизация производства, умные материалы, зеленая химия, управление знаниями.

Организатором выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки и Минэкономразвития. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.