Байкальская прокуратура предостерегла местное Росрыболовство о ненадлежащей охране омуля

ТАСС, 20 сентября. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура направила в адрес Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства предостережение о недостаточных мерах по охране байкальского омуля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Организация деятельности ведомства не позволяет в полной мере гарантировать защиту уникального природного объекта от действий браконьеров. Так, несмотря на нерестовый период, к охране эндемика привлечено необоснованно мало сотрудников, отсутствует действенный контроль за передвижением граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал, а также на подъездах к ним. Полноценное межведомственное взаимодействие не организовано", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, прокуратура считает необходимым пересмотреть тактику организации охраны омуля и предотвращения случаев браконьерства.

Минсельхоз РФ с 1 октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Как отмечал занимавший в то время пост главы Минприроды РФ Сергей Донской, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов.