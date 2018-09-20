СК просит облсуд Кузбасса продлить арест двум фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 21 сентября рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста двум фигурантам уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" - руководителю и сотруднику компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием систем пожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко и Александру Никитину. Об этом сообщается на сайте суда в четверг.

Ранее все ходатайства СК об аресте фигурантов дела или о продлении им срока содержания под стражей рассматривались в районных судах города Кемерова. Последний раз Полозиненко и Никитину, которые были задержаны в конце марта, Центральный районный суд продлил арест в августе на 1 месяц - до 25 и 26 сентября соответственно.

"Судебные заседания по рассмотрению материалов с ходатайствами старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока содержания под стражей в отношении Полозиненко И.В. и Никитина А.Т. назначены на 14:00 (10:00 мск) 21 сентября 2018 года", - говорится в сообщении областного суда.

Первоначально Полозиненко и Никитину предъявили обвинение по ч. 3. ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а затем заменили его на ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей").

О пожаре

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По делу проходят 12 обвиняемых, все они арестованы. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

В марте в суде представитель СК рассказала, что работник компании "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал ее, чтобы она не срабатывала автоматически. Ее можно было запустить только принудительно из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации. При этом охранник Сергей Антюшин, также являющийся фигурантом этого дела, заявлял журналистам, что кнопка включения сигнализации на его пульте не работала.

О компании

Компания "Системный интегратор", расположенная в Кемерове, занимается проектированием, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранных сигнализаций, звукового оповещения, пожарных сигнализаций и всех видов пожаротушения. Среди услуг "Системного интегратора" также значатся огнезащитная обработка конструкций. Среди клиентов компании - муниципальные учреждения, такие как больницы, дома отдыха и культуры, а также бизнес-центры, рестораны и несколько промышленных предприятий.