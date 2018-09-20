{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод "Катод" планирует увеличить объем выпуска продукции в 2018 году на 20%

На предприятии отметили, что рост показателей произойдет в основном за счет экспортных контрактов

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новосибирское оборонное предприятие "Катод" (производит приборы ночного видения - ПНВ) и электронно-оптические преобразователи (ЭОП, основной элемент ПНВ) планирует увеличить объем выпуска продукции на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Катода" Владимир Локтионов.

"По итогам 2018 году запланировано увеличение объема выпуска продукции на 20% по сравнению с 2017 годом. Рост показателей произойдет в основном за счет экспортных контрактов. ГОЗ (гособоронзаказ) в 2018 году остался на прежнем уровне", - сказал Локтионов.

Как сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка, "Катод" отправляет на экспорт ЭОП третьего поколения.

"Предприятие катод одно из [нескольких] предприятий в мире, которые выпускают электронно-оптические преобразователи 3+ (третьего поколения). Оно развивается: новые объемы, новые разработки. Оно одно из лучших в мире - об этом говорят показатели экспорта. Катод планирует отправлять на экспорт электронно-оптические преобразователи третьего поколения", - сказал Семка.

ГК "Катод" выросла из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Производит ЭОП и оборудование на их основе, в том числе ПНВ и камеры ночного видения. Выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения. "Катод" - единственная в России компания, способная производить ЭОП последнего поколения, выпуск которых освоили только три компании в мире.

Теги
РоссияНовосибирская область
Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Ярославль
До 10:00 21 сентября мощи будут находиться в Успенском кафедральном соборе, расположенном в центре города
Читать полностью