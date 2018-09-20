Индекс промышленного производства Новосибирской области превысил на 3% показатель по РФ

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства Новосибирской области за восемь месяцев этого года составил 106,1%, средний показатель по России при этом равен 103,1%. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка.

"Если говорить в целом по экономике, то индекс [промышленного производства Новосибирской области] - 106,1% по итогам восьми месяцев. По сравнению в среднем по РФ мы на 3 процентных пункта впереди. Индекс по России - 103,1%", - сказал Семка.

Он отметил, что наиболее успешные отрасли - добывающая (133,6%), обрабатывающая (104,8%), в которую входит машиностроение, а также водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов - 108,3%. Семка добавил, что за восемь месяцев объем производства машиностроительной отрасли составил порядка 78 млрд рублей - на 3,1% больше по сравнению с прошлым годом.