В Алтайском крае изъяли около 120 тыс. литров поддельного алкоголя

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли около 120 тысяч литров поддельного алкоголя в Алтайском крае. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по подозрению в изготовлении суррогата задержаны два жителя Барнаула.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу совместно с ФСБ России по Алтайскому краю при участии Росгвардии из незаконного оборота изъято около 120 тысяч литров алкогольной продукции. Установлено, что бутылки с различными видами коньяков, виски, водки, вин, шампанского, оклеенные фальшивыми этикетками под брендами известных производителей, хранились в центре Барнаула в гаражных боксах, арендованных злоумышленниками. Спиртосодержащая жидкость планировалась к реализации на территории Алтайского края через торговые точки", - сказала она.
По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). По подозрению в поставке фальсификата задержаны двое жителей Барнаула.