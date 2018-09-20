{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Алтайском крае изъяли около 120 тыс. литров поддельного алкоголя

По подозрению в изготовлении суррогата полиция задержала двух жителей Барнаула

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли около 120 тысяч литров поддельного алкоголя в Алтайском крае. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по подозрению в изготовлении суррогата задержаны два жителя Барнаула.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу совместно с ФСБ России по Алтайскому краю при участии Росгвардии из незаконного оборота изъято около 120 тысяч литров алкогольной продукции. Установлено, что бутылки с различными видами коньяков, виски, водки, вин, шампанского, оклеенные фальшивыми этикетками под брендами известных производителей, хранились в центре Барнаула в гаражных боксах, арендованных злоумышленниками. Спиртосодержащая жидкость планировалась к реализации на территории Алтайского края через торговые точки", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). По подозрению в поставке фальсификата задержаны двое жителей Барнаула.

Теги
РоссияАлтайский край
Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Ярославль
До 10:00 21 сентября мощи будут находиться в Успенском кафедральном соборе, расположенном в центре города
Читать полностью