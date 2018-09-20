Фотоловушки на хребте Чихачева на Алтае зафиксировали пять барсов и только одного манула

ТАСС, 20 сентября. Экспедиция на хребет Чихачева в рамках первого в России масштабного исследования трансграничных группировок снежного барса завершилась в Республике Алтай. Фотоловушки зафиксировали не менее пяти ирбисов и лишь одного манула - ранее их фиксировалось до 30, сообщили в четверг в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"Работы стартовали весной 2018 года. Серия экспедиций завершится к ноябрю, а результаты специалисты озвучат в декабре 2018 года. Не менее пяти особей снежного барса насчитали на хребте Чихачева в Республике Алтай. Манул, который отмечался до 30 раз в год, зафиксирован всего один раз", - сообщают в организации.

На кадрах с хребта Чихачева - старейший из известных барсов Алтая, самец Хоргай - ему более 10 лет, новый молодой самец, отметилась самка Гута. По версии экспертов, она принесла потомство на территории Монголии, а вернулась в Россию. По словам старшего координатора Алтае-Саянского проекта WWF Александра Карнаухова, точная информация об особях трансграничных группировках очень важна - в РФ их всего три: на Алтае, в Тыве, на хребте Восточный Саян. В этом году WWF России и WWF Монголии впервые специально оценят численность и состояние трансграничных группировок ирбиса и разработают меры охраны.

По словам эксперта WWF, научного сотрудника Алтайского заповедника Сергея Спицына, в этом году на хребте Чихачева экспертов удивило практически полное отсутствие манулов, каменных куниц, степных хорьков и росомах. Среди причин могут быть многоснежная зима - животным тяжело передвигаться по глубокому снегу, противочумные мероприятиями в отношении сурков и сусликов с возможным применением ядов, и как следствие гибель хищников - потребителей грызунов. Третья причина - эпизоотия какого-то заболевания.

"Как обстоят дела на самом деле еще предстоит разобраться. Необходима совместная работа специалистов разного профиля, и вопрос этот очень важен, существует прямая угроза группировке ирбиса, если подтвердятся второе и третье предположения. Сурки являются важной составной частью диеты барсов в летом на хребте Чихачева", - поясняет специалист.

В мире зарегистрировано около 3920-6390 особей снежных барсов, в России - не более 70-90, подтвержденных особей - порядка 50, из которых около 30-40 на Горном Алтае. Это самая высокогорная кошка - средняя высота обитания 1,5-4 тыс. метров над уровнем моря. Манул занесен в Красную книгу РФ, в Красный список Международного союза охраны природы, со статусом "близкий к угрожаемому".