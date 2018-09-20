В Омске трое местных жителей легализовали более 15 млн рублей от продажи наркотиков

МОСВКА. 20 сентября. /ТАСС/. Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы граждан, легализовавших свыше 15 млн рублей, полученных ими от продажи наркотиков, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках предварительного расследования уголовного дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") полиции Омской области выявлены обстоятельства легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков", - пояснила Ирина Волк.

Трое местных жителей организовали интернет-магазин, через который незаконно сбывали наркотические средства. Покупатели переводили деньги на 20 электронных кошельков. Полученные суммы злоумышленники перечисляли под благовидными предлогами на депозитные счета, открытые в ряде банков, а затем обналичивали в банкоматах. Таким образом, было легализовано свыше 15 миллионов рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.