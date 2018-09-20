Омские власти: животноводство региона обеспечено кормами, несмотря на аномальный сезон

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Омские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечили животноводческую отрасль кормами, несмотря на аномально дождливые весну и осень. Об этом в четверг сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.
Ранее сообщалось, что дождливая и холодная погода весной не дала омским аграриям посеять однолетние травы, а у многолетних трав задержка периода вегетации составила две недели, что грозило проблемами в формировании кормовой базы на следующий сезон. В настоящий момент в регионе действует режим ЧС в связи с избыточным переувлажением почвы, затрудняющим проведение уборочных работ.
"Несмотря на холодную и дождливую весну, - последний раз такое было 49 лет назад, - в этом году у нас шикарные корма, таких не было много лет. Сенажа у нас с избытком и очень хорошего качества. Поэтому с кормами все нормально, обеспеченность хорошая", - сказал Чекусов.
Министр отметил, что в этом году дождливая осень, которая создает проблемы при уборке урожая, скажется на качестве зерновых культур, большая часть которых пойдет на фураж - корм для скота. "Единственное, птицефабрикам и свинокомплексам стоит заранее озадачиться контрактами и закупить по льготным кредитам объем фуражного зерна, который им необходим на сезон. В этом году излишков нет [план на урожай 3 млн тонн зерна, что почти на 0,5 млн тонн меньше прошлого года], могут возникнуть проблемы, если заранее не побеспокоиться", - отметил врио главы омского Минсельхоза.
Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектар. Сельскохозяйственным производством занимаются почти 350 организаций, 1,8 тыс. фермерских хозяйств, 286 тыс. личных подсобных хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота в Омской области составляет 379,4 тыс. голов, свиней - 449,6 тыс. голов, птицы - 7,6 млн голов.