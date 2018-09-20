Экс-директора завода Минобороны осудили на 18 лет за хищение 130 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший директор 88-го Центрального авторемонтного завода Минобороны РФ в Чите Андрей Яковлев приговорен к 18 годам за хищение 130 млн рублей и организацию преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Решением Читинского гарнизонного военного суда Яковлеву назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, а также лишения воинского звания подполковника запаса, права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,3 млн рублей. Одновременно с этим суд постановил взыскать с Яковлева в доход государства 183 млн рублей взамен имущества, подлежащего конфискации, и доходов от его использования", - сообщили в СК.

Суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "88 ЦАРЗ" МО РФ, обязав Яковлева возместить ущерб в размере 53 млн рублей. Одновременно с этим суд выделил для рассмотрения в порядке гражданского производства иск ОАО "88 ЦАРЗ" МО РФ о взыскании с Яковлева, его бывших заместителей Виталия Лоскутникова и Павла Морозова 56 млн рублей в счет причиненного ущерба. Его соучастники Морозов и Лоскутников приговорены к 7 и 5 годам условно соответственно и штрафам в размере 700 и 500 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что с 2006 года по 2015 год Яковлев руководил деятельностью ОАО "88 ЦАРЗ" (до июня 2009 года - ФГУП "88 ЦАРЗ" МО РФ, далее - ЦАРЗ) и ОАО "78 военный завод". В феврале 2006 года он создал преступное сообщество и через подставных лиц незаконно образовал пять компаний и зарегистрировал 12 ИП. Члены преступного сообщества заключали с предприятием и обществами, возглавляемыми Яковлевым, мнимые сделки, по которым за девять лет было перечислено и похищено в общей сложности свыше 77 млн рублей, из них 63 млн рублей участники преступного сообщества в последующем легализовали.

Кроме того, с июня 2008 года по июнь 2014 года они, превышая полномочия, добились заключения ЦАРЗ фиктивных сделок с подконтрольными им фирмами, в результате чего стали единственными получателями выпускаемых заводом автомобилей "Гуран". Обвиняемые их реализовывали, а получаемую от этого прибыль распределяли между собой, в связи с чем ОАО "88 ЦАРЗ" МО РФ, ОАО "Спецремонт" и Минобороны России причинен материальный ущерб в размере более 53 млн рублей. "По оценкам специалистов, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превысил 130 млн рублей", - сообщили в СК.