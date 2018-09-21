В Иркутской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов

ТАСС, 21 сентября. Десять грузовых вагонов сошли с рельсов утром в пятницу в Иркутской области, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Иркутской области от дежурного ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога) поступило сообщение о сходе 10 вагонов грузового поезда на перегоне "Слюдянка-2 - Ангасолка". Состав перевозил различный груз и направлялся в сторону города Иркутска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

На место происшествия со станции "Слюдянка-2" направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов, оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС по региону. Возможны задержки поездов - информацию о них предоставляет сайт РЖД.