В Иркутской области полиция изъяла более 300 кг запрещенного к обороту байкальского омуля

ТАСС, 21 августа. Полицейские изъяли в Слюдянском районе Иркутской области более 300 кг запрещенного к обороту байкальского омуля. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МВД по региону.

"На стационарном посту полиции в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД и Управления Россельхознадзора во время досмотра автотранспорта выявили нарушение правил перевозки продукции. 43-летний житель Кабанского района Бурятии перевозил в своем автомобиле Toyota Probox 11 мешков омуля - около 340 кг - без ветеринарных сопроводительных документов. Со слов водителя, рыбу его попросили перевезти в Иркутск за вознаграждение не знакомые ему мужчины", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушителя привлекли к административной ответственности - штрафу за управление транспортным средством без документов, предусмотренных ПДД, и за нарушение ветеринарно- санитарных правил. Груз задержан до выяснения обстоятельств. Материал будет направлен в МВД Республики Бурятия для установления каналов сбыта рыбы.

Минсельхоз РФ с 1 октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Как отмечал занимавший в то время пост главы Минприроды РФ Сергей Донской, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов.