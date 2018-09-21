Три пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Иркутской области

ТАСС, 21 сентября. Задержка трех пассажирских поездов произошла в пятницу на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в связи со сходом грузовых вагонов на участке Слюдянка - Ангасолка (Иркутская область), сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что утром в пятницу в Иркутской области с рельсов сошли десять грузовых вагонов, перевозивших различный груз. По уточненным данным ВСЖД, речь идет о 12 вагонах. Пострадавших нет. ВСЖД предупреждает о задержке пассажирских поездов в связи с ЧП.

"Три пассажирских поезда задерживаются на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с происшествием на участке Слюдянка - Ангасолка ВСЖД. Задержки поездов №№ 2 Москва - Владивосток, 306 Иркутск - Улан-Батор, 208 Новокузнецк - Владивосток составляют от 90 до 110 минут", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. Угрозы экологической ситуации нет. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. На месте работает и. о. начальника ВСЖД Евгений Ларин, начальник дороги Василий Фролов, по данным пресс-службы, "прерывает свой отпуск и направляется на место происшествия".

Доследственную проверку по факту схода вагонов организовало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.