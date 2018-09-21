Логистический центр "Почты России" начнут строить в Новосибирске в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Логистический почтовый центр в рамках совместного предприятия "Почты России" и ВТБ начнут строить в Новосибирске в первом квартале 2019 года, сообщил в пятницу на совещании в правительстве региона гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

"Логистический почтовый центр самого современного уровня - это первый проект в рамках нашего совместного предприятия ВТБ по созданию обновленной логистической инфраструктуры "Почты России". В первом квартале 2019 года приступим непосредственно к сооружению в районе аэропорта Толмачево этого логистического центра площадью 50 тыс. кв метров", - сказал Подгузов.

По его словам, технический пуск ожидается в конце 2019 года. Стоимость проекта составит 4-5 млрд рублей. "Мы включаем этот проект в общую концепцию развития новосибирского транспортного узла: на территории международного аэропорта и прилегающего логистического парка реализуется много проектов", - сказал губернатор региона Андрей Травников.

Как сообщалось ранее, ВТБ и "Почта России" заключили соглашение для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей России. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,2 млрд рублей в течение трех лет.