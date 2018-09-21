Колледжу культуры и искусств в Кемерове присвоят имя Иосифа Кобзона

"К губернатору Сергею Цивилеву обратился коллектив Кемеровского областного колледжа культуры и искусств с предложением о присвоении учреждению имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. <...> Губернатор принял решение поддержать ходатайство коллектива колледжа и присвоить учреждению имя Иосифа Кобзона. Идея нашла поддержку в лице вдовы певца Нинель Кобзон", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 21 сентября. Имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона, скончавшегося 30 августа на 81-м году жизни, присвоят Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Кемеровской области.

В областной администрации отметили, что преподаватели и студенты колледжа считают, что творческая деятельность артиста была тесно связана с историей учреждения - певец несколько раз выступал на его сцене, в музее колледжа сохранились фотографии с его концертов. "По мнению педагогов, изменение статуса образовательного учреждения позволит повысить престиж, откроет новые возможности в творческо-исполнительской и образовательной деятельности, обеспечит развитие перспективных связей с деятелями культуры и искусства России", - добавили в пресс-службе.

Торжества, посвященные присвоению колледжу имени народного артиста СССР, состоятся в начале ноября. Ожидается, что их участниками станут Нинель Кобзон, друзья и соратники певца.

Иосиф Кобзон, обладавший различными званиями, был также и Почетным гражданином Кемеровской области. Артист неоднократно посещал Кузбасс, в последний раз он приезжал в регион в мае 2016, выступая на Дне славянской письменности. Особое место в его репертуаре занимала песня "Спят курганы темные", которая всегда звучит на главном празднике Кемеровской области - Дне шахтера.

Увековечить память народного артиста СССР решили и в другом сибирском городе - Чите, поскольку Кобзон более 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края. На прошлой неделе глава региона Наталья Жданова поддержала предложение о присвоении имени Кобзона читинскому парку Дома офицеров. Ранее глава еврейской общины города Борис Ерёмин предложил также переименовать читинскую площадь декабристов в площадь имени Кобзона.