Форум молодых ученых U-Novus в Томске пройдет на десяти площадках

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пятый форум молодых ученых U-Novus, который состоится в Томске 10-13 октября, будет проходить более чем на 10 площадках, в том числе в четырех университетах. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.

Ранее Антонов сообщал ТАСС, что в этом году организаторы - администрация Томской области - приняли решение сменить формат форума, отойдя от привычной концепции круглых столов и дискуссионных площадок в пользу практических мероприятий, в ходе которых участники будут решать конкретные задачи, предложенные крупными компаниями.

"Раньше мы старались сосредоточиться на одной площадке - спорткомплекс "Гармония". Со сменой формата форума потребовалось и изменение площадок. В 2018 году форму пройдет на 10 площадках: в "Точке кипения" [пространство коллективной работы, организованное Агентством стратегических инициатив - прим. ТАСС], в Томском государственном (ТГУ) и Томском политехническом университетах (ТПУ), в Сибирском государственном медуниверситете (СибГМУ) и в университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), в научных библиотеках", - сказал Антонов.

По его словам, церемонии открытия и закрытия форума пройдут традиционно в спорткомплексе "Гармония" на окраине Томска. Содержательные мероприятия будут сосредоточены на площадках в центре города, что позволит собрать на форуме больше людей. Для участников мероприятия будет организован трансфер, отметил собеседник агентства.

До 8 октября на всех площадках форума правоохранительные и надзорные органы завершат тестирование систем безопасности. Дополнительные обследования мест с массовым пребыванием людей - университеты, общественные пространства, культурные центры и спортивные объекты - профильные службы организуют непосредственно в дни проведения мероприятий.

Пятый форум молодых ученых U-Novus пройдет в Томске 10-13 октября, его основными темами станут цифровизация производства, умные материалы, зеленая химия, управление знаниями. Форум проводится в Томске с 2014 года по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Организатором выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки и Минэкономразвития. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.