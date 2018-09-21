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Истребители МиГ-31БМ уничтожили условную баллистическую ракету в небе Забайкалья

В летно-тактических учениях задействовали 12 сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ и около 300 человек личного состава

ТАСС, 21 сентября. Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае, уничтожили мишень "Армавир", имитировавшую баллистическую ракету во время летно-тактических учений в Забайкалье. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе военного округа.

"По замыслу учений, на перехват цели по тревоге с аэродрома Домна были подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Экипажи на высоте 9 тыс. метров выполнили поиск и перехват цели, которая была запущена с полигона Телемба в Забайкальском крае и находилась на расстоянии 30 километров. Для уничтожения мишени "Армавир", имитирующей баллистическую ракету, у летчиков было 5-7 секунд. Экипажи МиГ-31БМ с задачей справились на отлично", - сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, всего в летно-тактических учениях, которые проходят в Забайкальском крае, задействованы 12 сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ и около 300 человек личного состава. Маневры продлятся до 24 сентября.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблем". Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

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РоссияЗабайкальский крайКрасноярский край
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