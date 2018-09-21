Иркутский курорт "Ворота Байкала" получит федеральное финансирование с 2019 года

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Проект туристско-рекреационного кластера "Ворота Байкала" в Иркутской области получит финансирование с 2019 года по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 гг.)". Об этом сообщил журналистам врио главы управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Виктория Роганова в рамках II Байкальского международного экологического водного форума.

"Финансирование новой программы ФЦП до 2025 года составит более 286 млрд рублей. На первые годы финансирования, а именно на ближайший бюджетный цикл 2019-2021 годов, в него вошли два проекта: "Ворота Байкала" и "Великий чайный путь". Оба проекта получат финансирование с 2019 года", - сказала она, выступая на секции "Байкал - время отдыхать в России".

Она уточнила, что в новой ФЦП предполагается реализовать пять задач: развитие туристско-рекреационного комплекса, повышение качества туристских услуг, продвижение российского туристского продукта на мировом и внутренних рынках, а также стимулирование предпринимательских и общественных инициатив с субсидиями и грантами, создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В пресс-службе правительства Иркутской области уточнили, что стоимость строительства инфраструктуры "Ворот Байкала" оценивается в 2,8 млрд рублей. Средства необходимы на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения.

II Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 20-21 сентября. Более 1 тыс. его участников собрались обсудить применение эффективных решений, направленных на сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории. Организатором мероприятия выступает правительство Иркутской области, девиз форума - "Байкал - источник жизни".