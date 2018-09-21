Курорт Белокуриха приступил к развитию инфраструктуры за счет средств курортного сбора

БАРНАУЛ, 21 сентября. Первые средства курортного сбора в Алтайском крае начали направлять на развитие инфраструктуры в городе-курорте федерального значения Белокуриха. За счет собранных средств до конца года предполагается провести работы по расчистке городского леса, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов.

Как сообщалось ранее, курорт Белокуриха за четыре месяца действия курортного сбора, в экспериментальном порядке введенного в регионе с 1 мая, получил 10,6 млн рублей. Операторы сбора - 32 организации. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, с 2019 года и до окончания эксперимента размер сбора составит 50 рублей.

"Мы улучшаем внешний вид города - это наш первый шаг, первый контракт в части использования курортного сбора. <…> В дальнейшем мы планируем укрепление берегов реки [Белокуриха]. Мы разрабатываем сметы, готовим документы и будем проводить конкурсные процедуры для заключения контрактов", - пояснил Киунов.

По словам директора подрядной организации Сергея Тюрина, работы по расчистке проводятся в общей сложности на 12 гектарах леса вокруг города, что позволит значительно улучшить состояние терренкуров и зон отдыха. По данным администрации города, на средства курортного сбора до конца года также планируется установить в курортной части Белокурихи 50 скамеек и 50 урн. На эти цели планируется израсходовать порядка 1,5 млн рублей.

В перспективе предполагается усилить освещение курортной зоны, будут улучшать дороги, приводить в порядок "тропы здоровья" - терренкуры города, где гуляют отдыхающие.