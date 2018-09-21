Обслуживавшего "Зимнюю вишню" электромонтера оставили под арестом до 25 декабря

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд в пятницу продлил арест на три месяца до 25 декабря Александру Никитину - электромонтеру компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием систем пожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар и погибли 60 человек, сообщили ТАСС в суде.
"Суд постановил - продлить срок содержания под стражей в отношении Никитина на 3 месяца", - сказал собеседник агентства.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, по делу проходят 12 обвиняемых.
Никитин был задержан и арестован в конце марта 2018 года. В марте представитель СК сообщал, что у него не было достаточной квалификации для работы с пожарными системами - он закончил ПТУ по специализации повар-кондитер. При этом в его обязанности входили монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации.
Предварительное расследование в отношении Никитина и еще шестерых обвиняемых завершено. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей"), при этом сначала он обвинялся по ч. 3. ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Предельный срок содержания под стражей у Никитина истекает 26 сентября. Ранее источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что статья 109 уголовно- процессуального кодекса дает право следствию ходатайствовать о продлении ареста для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. В этом случае СК направляет ходатайства в суд субъекта РФ, до этого все они рассматривались в районных судах города Кемерова.
О компании
Компания "Системный интегратор", расположенная в Кемерове, занимается проектированием, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранных сигнализаций, звукового оповещения, пожарных сигнализаций и всех видов пожаротушения. Среди услуг "Системного интегратора" также значатся огнезащитная обработка конструкций. Среди клиентов компании - муниципальные учреждения, такие как больницы, дома отдыха и культуры, а также бизнес-центры, рестораны и несколько промышленных предприятий.