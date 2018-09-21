Суд оставил под арестом главу фирмы по обслуживанию системы безопасности в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд продлил арест до 25 декабря 2018 года фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Компания "Системный интегратор" занималась обслуживанием систем пожарной безопасности в "Зимней вишне".

"Суд <…> постановил: срок содержания под стражей в отношении Полозиненко продлить на 2 месяца 29 суток <…> до 25 декабря 2018 года", - сказал судья.

25 сентября у руководителя "Системного интегратора" истекал предельный срок содержания под стражей. Предварительное расследование в отношении него и еще шести обвиняемых завершено, они приступили к ознакомлению с материалами дела.

Представитель СК, объясняя необходимость продлить арест, указал, что требуется дополнительное время для ознакомления с материалами дела - его общий объем составляет 237 томов. Полозиненко ознакомился со 120 томами, а его адвокат - с 9 томами. Также следователь указал, что в случае изменения меры пресечения, обвиняемый может оказать давление на свидетелей, и воспрепятствовать следствию, поэтому применение более мягкой меры невозможно. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство СК.

В защиту Полозиненко, назначенный ему адвокат [ранее обвиняемый заявил ей отвод, но суд его отклонил], сообщила, что Полозиненко не планирует оказывать давление на свидетелей по делу. Кроме того, у его супруги тяжелое заболевание, ей необходима помощь. Адвокат заверила суд, что подзащитный не планирует скрываться.

"Он не затягивает производство следственных действий, знакомство с материалами дела <…>. [Другая мера пресечения] позволит ускорить этот процесс", - сказал адвокат, попросив суд избрать для Полозиненко домашний арест.

Дело "Системного интегратора"

Первоначально Полозиненко, задержанному в конце марта, предъявили обвинение по ч. 3. ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а затем заменили его на ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей").

В марте в суде представитель СК рассказала, что работник компании "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал ее так, чтобы она не срабатывала автоматически. Ее можно было запустить только принудительно из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации. При этом охранник Сергей Антюшин, также являющийся фигурантом этого дела, заявлял журналистам, что кнопка включения сигнализации на его пульте не работала.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По делу проходят 12 обвиняемых, все они арестованы. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.