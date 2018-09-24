Все жители Забайкалья, госпитализированные после вспышки кори, выписаны из больниц

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Все 24 человека, которых госпитализировали в Забайкальском крае с симптомами кори, выписаны из больниц. Последними краевую клиническую инфекционную больницу покинули трое детей из села Нарын-Талача Карымского района, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Родина.

Заболевшие с симптомами кори начали поступать в медучреждения Забайкальского края с 14 августа. Всего были госпитализированы 24 человека, 16 из них - дети.

"Все [заболевшие] выписаны. Все находятся в хорошем состоянии. Новых больных нет. До конца сентября сохранится наблюдение за людьми, которые контактировали с госпитализированными", - сказала Родина.

Источник в медицинских кругах региона сообщил ТАСС, что три заболевших семьи из Читы, Улан-Удэ и Карымского района из-за религиозных взглядов отказываются от прививок и не идут на контакт с медиками, что значительно осложнило их работу.

Ранее сообщалось, что на учете в Забайкальском крае находятся 13 очагов кори, 376 человек, контактировавших с заболевшими. 128 из них привили коревой вакциной по эпидемическим показаниям, 416 человек привили в рамках "подчищающей" иммунизации, которая была проведена в учреждениях, где работают, учатся или бывают контактные лица.