Имущество крупнейшего в Иркутской области мясокомбината-банкрота купили деревообработчики

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Имущество обанкротившегося мясокомбината "Иркутский" выкупила компания "Ангара-ТимберЛайн", занимающаяся производством пиломатериалов. Она стала единственным претендентом на него, следует из результатов торгов, опубликованных на сайтах Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Региональной торговой площадки.

"В связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися. Организатором торгов принято решение заключить договор купли-продажи Имущества с единственным участником торгов - Обществом с ограниченной ответственностью "Ангара-ТимберЛайн", - говорится в аукционной документации.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещены результаты четырех торгов, лотами в которых стали земельные участки и производственные объекты. Цена реализованного имущества составила 55,9 млн рублей.

Комментариями участников сделки ТАСС пока не располагает.

Мясокомбинат "Иркутский" был крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Иркутской области. Работал с 1937 года. В 2017 году производство остановилось, по иску ООО "Белый остров" и Иркутского филиала Россельхозбанка Арбитражный суд Иркутской области признал комбинат банкротом. Основным кредитором является Россельхозбанк. Он заявил к должнику требования на сумму 117,8 млн рублей. На мясокомбинате работали порядка 350 человек.

ООО "Ангара-ТимберЛайн", согласно сведениям из ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Иркутске в 2007 году. Единственным учредителем является физлицо Ирина Ануфриева. Основной вид деятельности - производство пиломатериалов.