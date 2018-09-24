Единороссы предложат новому созыву Заксобрания Забайкалья переизбрать действующего спикера

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник рекомендовала выдвинуть на пост председателя Законодательного собрания Забайкальского края действующего спикера Игоря Лиханова, сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

"В ходе тайного голосования на партконференции кандидатуру Лиханова поддержало подавляющее большинство делегатов - 85 из 92. Альтернативным кандидатом был депутат от Красночикойского района Андрей Егоров", - сказали в региональном отделении "Единой России".

Лиханов родился в 1953 году в Читинской области. Окончил Читинский мединститут, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 1994 по 2013 годы работал главным врачом клинической больницы. В апреле 2016 года его избрали председателем Законодательного собрания Забайкальского края после того, как его предшественница Наталья Жданова была назначена врио губернатора региона.

9 сентября, в единый день голосования, Лиханов в четвертый раз был избран депутатом регионального парламента. Выборы спикера Заксобрания пройдут на ближайшем заседании нового состава парламента, которое пройдет 27-28 сентября.

В результате голосования 9 сентября "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

Всего на 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.