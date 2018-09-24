Цех "Евраза" в Кузбассе восстановил работу после выбросов с соседнего предприятия

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Сталепрокатное производство металлургического комбината "Евраз" в Новокузнецке, деятельность которого была приостановлена в пятницу из-за выбросов с соседнего предприятия "Роса-1" и плохого самочувствия сотрудников, восстановило работу. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Региональном центре корпоративных отношений "Сибирь" компании "Евраз".

"Сталепрокатное производство "Евраз ЗСМК" работает в штатном режиме. Всем сотрудникам, обратившимся в здравпункт и больницу с ухудшением самочувствия, была оказана первая медицинская помощь. Состояние пострадавших нормальное", - сказали в компании.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу на предприятии по переработке и утилизации смазочных материалов "Роса-1" произошел выброс химических веществ в атмосферу. Это предприятие находится в непосредственной близости от сталепрокатного производства "Евраз ЗСМК". С ухудшением здоровья в травмпункт обратились 20 работников сталепрокатного производства, где всего в районе ЧП находились 186 человек, всем была оказана первая медицинская помощь. Троих пострадавших госпитализировали.

По данным ГУ МЧС по региону, в районе ЧП отобраны пробы воздуха, превышений концентрации вредных веществ не выявлено. Причины произошедшего устанавливают специалисты Ростехнадзора, Росприроднадзора. В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что проводится проверка по исполнению природоохранного законодательства.