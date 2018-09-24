Рост турпотока в Республику Алтай в 2018 году превысит 3%

ТАСС, 24 сентября. Власти Республики Алтай ожидают, что туристический поток в регион по итогам 2018 года вырастет на 3,1% до 2 млн 115 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Рост турпотока прогнозируется 3,1% по отношению к 2017 году - 2 млн 115 тысяч человек. Если пересчитать на население региона, то на одного жителя республики приходится порядка 10 туристов. Положительной динамики мы ожидаем и по объемам проданного турпродукта: по итогам 2017 года это было 3,9 млрд рублей, по итогам этого года ожидаем более 4 млрд рублей. В целом доля турпродукта в ВРП республики составляет порядка 8% - это соответствует показателям стран Европы", - сказали в пресс-службе.

Туризм как приоритетная отрасль закреплен в стратегии развития региона до 2035 года. В пресс-службе отметили, что для Горного Алтая характерна сезонность - большая часть туристов приезжает летом. При этом продолжается развитие горнолыжного комплекса "Манжерок".

"Строились подъездные дороги, заканчивается проект по реализации оснежения - он капиталоемкий, в этом году его запустят. Мы надеемся, что это позволит продлить горнолыжный сезон на два месяца. Проведена реабилитация озера Манжерок, оно будет использоваться в круглогодичном режиме, что также позволит продлить турсезон на два месяца", - пояснил ТАСС первый замминистра экономического развития и туризма региона Вячеслав Тупикин.

Он отметил, что в регионе продолжается реализация проекта по сохранению и реабилитации Телецкого озера. Решаются проблемы подсланевых вод [образуются в машинном отделении судов, содержат нефтепродукты], трансфера туристов. При участии Минприроды РФ реализуется проект по созданию системы пирсового хозяйства, чтобы сделать движение маломерных судов комфортным и безопасным.