Регионы Сибири получат 38 млрд руб. на шесть лет по нацпроекту "Жилье и городская среда"

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа получат более 38 млрд рублей на 6 лет в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила в понедельник во время селекторного совещания в полпредстве СФО директор департамента городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Оксана Демченко.

"На развитие нацпроекта ["Жилье и городская среда"] на территории Сибирского федерального округа планируется за 6 лет выделить более 38 млрд рублей. Вся информация по регионам доведена, сколько в каждый регион планируется направить этих федеральных денег с 2019 по 2024 год", - сказала Демченко.

Она также отметила, что во всех субъектах СФО утверждены муниципальные и федеральные программы по формированию современной городской среды.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщал, что национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно к 2024 году, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%. Объем федерального финансирования нацпроекта "Жилье и городская среда" составит более 876 млрд рублей до 2024 года.