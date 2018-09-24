Старообрядцы из Южной Америки рассматривают возможности переезда в Бурятию

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Делегация старообрядцев из Южной Америки приехала в Бурятию, чтобы познакомиться с условиями жизни в республике и, возможно, вернуться в Россию по государственной программе добровольного переселения соотечественников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Старообрядцы посещают регионы Российской Федерации в рамках ознакомительной поездки. Они уже встретились с главой республики Алексеем Цыденовым, посетили село Посольск Кабанского района, где установлен поклонный крест в память о протопопе Аввакуме", - сообщили в пресс-службе.

Цыденов рассказал членам делегации, что Бурятия - один из центров российских старообрядцев, их называют еще семейскими, они компактно проживают в нескольких районах республики, в том числе Тарбагатайском, Мухоршибирском, Бичурском.

"Условия в Бурятии отличаются от тех, к которым вы привыкли, но у нас есть свои преимущества и достоинства, - сказал он, обращаясь к гостям. - Главное, есть то, что не везде сохранилось в России - культура страрообрядцев. У нас есть храмы, которые служат тем канонам, которые сохранились с допетровских времен. Мне кажется, в Бурятии одна из самых больших общин старообрядцев в России, у нас очень интегрированное сообщество".

"Мы увидели, что район достаточно развитый. У вас уже есть хорошие технологии, у людей есть хорошие возможности заниматься сельским хозяйством", - приводит пресс-служба слова представителя староверов из-за рубежа Авраама Калугина.

В понедельник делегация встретилась с членами правительства Бурятии, представителями миграционной службы, службы занятости населения республики. Министр сельского хозяйства региона рассказал гостям о существующих мерах поддержки аграриям, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства - об особенностях лесного законодательства, о лесопользовании. Зарубежные гости пробудут в Бурятии до 25 сентября, их ждет встреча со старообрядческой общественностью в Тарбагатайском районе.