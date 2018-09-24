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В реке Омь возле Омска обнаружено нефтяное пятно

На его исследование выехали специалисты

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пятно нефтепродуктов движется по реке Омь в сторону Омска, на его исследование выехали специалисты, сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

"Нам известно о нефтяном пятне на [реке Омь], но реки относятся к полномочиям федеральных органов надзора, т.е. Росприроднадзору. Знаем, что на его исследование выехали специалисты, результаты будут позже", - сказали в Минприроды.

Комментарием Росприроднадзора ТАСС пока не располагает.

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РоссияОмская область
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