В реке Омь возле Омска обнаружено нефтяное пятно

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пятно нефтепродуктов движется по реке Омь в сторону Омска, на его исследование выехали специалисты, сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

"Нам известно о нефтяном пятне на [реке Омь], но реки относятся к полномочиям федеральных органов надзора, т.е. Росприроднадзору. Знаем, что на его исследование выехали специалисты, результаты будут позже", - сказали в Минприроды.

Комментарием Росприроднадзора ТАСС пока не располагает.