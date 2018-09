Турпоток в Алтайском крае в летний сезон увеличился до более чем миллиона человек

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Поток туристов за летний сезон в Алтайском крае увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За июнь, июль и август 2018 года регион посетил 1 млн 68 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Управления по внешним связям, туризму и курортному делу.

"Турпоток в Алтайском крае в июне, июле и августе составил 1 млн 68,4 тыс. человек - это выше аналогичного показателя 2017 года на 10,6%. По итогам восьми месяцев этого года турпоток - 1 млн 483,3 тыс. человек, это в среднем на 5% больше такого же периода прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Увеличению турпотока способствовали, в том числе культурные мероприятия в регионе. К примеру, летом самыми посещаемыми стали фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", "День Алтайского марала", фестиваль вареника "Всэ будэ смачно", международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста", музыкальный фестиваль "Because of the Beatles" и другие. В регионе также было разработано 10 новых экскурсионных маршрутов.

Загруженность отелей в туристических районах края в июле и августе в будни достигала 70%, а в выходные дни - 90-100%. Сейчас в крае работают 990 принимающих туристов компаний. Количество мест единовременного размещения - около 51 тыс., круглогодичных - 19,8 тыс.

Алтайский край - активно развивающий туризм регион. На его долю приходится порядка 5% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток увеличивается примерно на 5%, в 2017 году он достиг отметки в 2,2 млн человек.