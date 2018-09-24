Роспотребнадзор предложил усилить контроль качества воды в Омске из-за загрязнения реки

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Омской области из-за обнаруженного в понедельник пятна нефтепродуктов в реке Омь, которая в центре Омска впадает в реку Иртыш, предложило усилить контроль за качеством водопроводной воды предприятиям, осуществляющим водозабор ниже по течению. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с информацией, распространившейся в социальных сетях о возможном загрязнении реки Омь, управлением Роспотребнадзора по Омской области предложено усилить производственный контроль за качеством водопроводной воды и технологией водоподготовки хозяйствующим субъектам, осуществляющим эксплуатацию водозаборов из реки Иртыш, расположенных ниже по течению от места впадения реки Омь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "Омскводоканал", которая осуществляет водоснабжение Омска, ТАСС пояснили, что в реке Омь водозабор не осуществляется, а ниже по течению от места впадения этой реки в Иртыш водозабор проводится только в микрорайоне Крутая Горка, который более чем на 20 км вынесен за пределы Омска. "При этом качество воды на каждом этапе подготовки тщательно проверяется, никакой угрозы нет", - сказал представитель компании.

Фотографии большого пятна нефтепродуктов на реке Омь жители Омска выложили в социальных сетях в понедельник. Радужные разводы на воде видны почти по всей ширине реки, которая в пределах города достигает 70 метров. Специалисты Росприроднадзора и Обь-Иртышского гидрометцентра взяли пробы воды. После получения результатов их проверки на вредные вещества будет принято решение о возбуждении административного производства.