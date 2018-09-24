Томские власти до конца 2022 года выдадут землю всем нуждающимся многодетным семьям

ТАСС, 24 сентября. Томские власти утвердили дорожную карту мероприятий по бесплатному предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Согласно документу, до конца 2022 года землю получат все 1473 семьи, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.

"К 2022 году проблему по выдаче земель решим полностью, все 1473 семьи могут быть уверены: они получат не землю в чистом поле, а участок с дорогами и инженерными сетями", - сказал он.

По словам губернатора, дорожная карта предполагает строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство и непосредственное предоставление земельных участков многодетным семьям. "В первой половине текущего года власти предоставили земельные участки 21 семье, принятые меры позволят до конца года выделить землю еще 83 семьям", - добавил он.