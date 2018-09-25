В Кузбассе за пять лет планируют построить 18 фабрик по обогащению угля

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Восемнадцать обогатительных фабрик будет построено в Кемеровской области за пять лет, что позволит увеличить объем переработки угля на 66,5 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области во вторник.

"В ближайшие пять лет - до 2023 года - в Кузбассе планируется дополнительно построить 18 обогатительных фабрик. Это увеличит объем переработанного угля на 66,5 млн т и даст жителям области 3,5 тыс. новых рабочих мест", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в Кузбассе работают 54 обогатительные фабрики и установки, переработавшие в 2017 году 161,6 млн тонн угля - 67% от всего объема угледобычи.

Как сообщил на бизнес-форуме "Современные технологии комплексной переработки угля" губернатор Сергей Цивилев, развитие углеобогащения - одно из стратегических направлений для Кузбасса. "Мы находимся в центре России, порты от нас находятся далеко, и, конечно, везти на такое расстояние некачественный уголь, породу экономически недопустимо. У нас, с наших предприятий, должен выходить уголь <…> только экспортного, премиального качества, поэтому этот вопрос можно решить - один из способов решение - современные обогатительные фабрики", - пояснил он.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, где добывается около 60% всего отечественного угля. В Кузбассе около 100 угледобывающих предприятий - шахт и разрезов. Предприятия Кузбасса по итогам 2017 года увеличили добычу на 6,2%, до 241,5 млн тонн.