"Сибирская техническая компания" перенесет производство из Китая в моногород Кузбасса

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. "Сибирская техническая компания" (СТК) - один из крупнейших производителей оборудования для обогатительных фабрик - до конца 2019 года перенесет производство из Китая на площадку "Юргинского машзавода" в Кемеровской области (градообразующее предприятие моногорода Юрга). Об этом во вторник журналистам сообщил управляющий директор СТК Владимир Елькин на бизнес-форуме "Современные технологии комплексной переработки угля" в Кемерове.

"У нас свое производство в Китае, учредителем компании было решено перевести бизнес сюда, в Россию. <…> Сейчас в Юрге у нас зарегистрировано предприятие [научно-производственное объединение "Восток"]", - сказал он, уточнив, что все 100% производства планируется перевести "к концу 2019 года". "Все развитие [проекта в Кузбассе] будет в 2019 году", - добавил Елькин.

Объясняя причины переноса производства, управляющий директор отметил, что это позволит снизить стоимость оборудования до 20% по сравнению с западными аналогами, в том числе за счет сокращения транспортных затрат, а также исключения из себестоимости таможенных пошлин. В настоящее время уже заключен договор аренды площадей на "Юргинском машзаводе" ("Юрмаш") - около 1 тыс. кв. метров, в перспективе планируется увеличить до 1,5 тыс.

В сентябре для обогатительной фабрики шахты им. Кирова "СУЭК-Кузбасс" был выпущен первый грохот (агрегат, состоящий из одного или нескольких вибрационных сит для разделения угля), в октябре он будет уже смонтирован непосредственно на производстве. По данным Елькина, до конца 2018 года будет произведено ещё до трех грохотов, а в планах на 2019 - около 40-50. СТК, на долю которой приходится около 20-25% рынка данного оборудования, ведет переговоры с угледобывающими копаниями СУЭК, "Мечел", "Евраз" и т. д.

Елькин уточнил, что в настоящее время поданы документы для получения статуса резидента территории опережающего развития, созданной в Юрге в 2016 году. Инвестиции в проект он не назвал, пояснив, что точная сумма в настоящее время просчитывается. Производить оборудование - в перспективе помимо грохотов, центрифуги и флотационные машины для обогатительных фабрик - планируется с привлечением работников "Юрмаша".

Как сообщалось, "Юргинский машзавод" (входит в "Уралвагонзавод") - градообразующее предприятие Юрги, испытывающее на протяжении нескольких лет финансовые трудности - разработал антикризисную программу до 2025 года. Она предусматривает оптимизацию промышленных площадей с сохранением и имеющихся компетенций и персонала, а также расширение линейки продукции и сдачу в аренду свободных площадей завода.