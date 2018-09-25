Участники форума U-Novus в Томске будут работать над "умным городом" Росатома

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Участники пятого форума молодых ученых U-Novus, который состоится в Томске 10-13 октября, доработают базовую цифровую платформу госкорпорации Росатом "Умный город", которая позволит эффективно управлять городской инфраструктурой. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.

Ранее Антонов сообщал ТАСС, что в этом году организаторы - администрация Томской области - приняли решение сменить формат форума, отойдя от привычной концепции круглых столов и дискуссионных площадок в пользу практических мероприятий, в ходе которых участники будут решать конкретные задачи, предложенные крупными компаниями "Росатом в рамках форума U-Novus, проведут воркшоп. На нем пяти командам предложат протестировать программу "Умный город", понять, как эту платформу можно применять для управления городским хозяйством, как ее можно улучшить и так далее. Мы рассчитываем на выходе получить пакет конкретных решений", - рассказал Антонов.

Проект Росатома "Умный город" предусматривает цифровизацию системы жизнеобеспечения, городской инфраструктуры и вовлеченность жителей в городское управление. По его словам, участникам надо будет сформировать предложения по сотрудничеству с базовой платформой "Умный город": дополнения, исправления, комментарии, замечания, разработать новые сценарии и бизнес- модели использования цифровых продуктов.

"В Томской области находится самый большой в России закрытый город - ЗАТО Северск, где живут более 100 тысяч горожан. И для нас важно, чтобы город нормально функционировал и развивался. Смарт-приложение "Умный город" поможет управлять сферой городского коммунального хозяйства", - сказал собеседник агентства.

Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК, входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). Ранее сообщалось, что в городе планируют создать территорию опережающего развития (ТОР), ее специализация - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Ожидается, что частные инвестиции в нее составят около 12 млрд рублей. На новых производствах ТОР планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест.

О форуме

Пятый форум молодых ученых U-Novus пройдет в Томске 10-13 октября, его основными темами станут цифровизация производства, умные материалы, зеленая химия, управление знаниями. Форум проводится в Томске с 2014 года по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Организатором выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки и Минэкономразвития. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.