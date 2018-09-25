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В Новосибирске двое неизвестных напали на журналиста

Сообщается, что у Петра Маняхина отобрали личные вещи, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж"

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных в понедельник ночью напали на новосибирского журналиста Петра Маняхина, который возвращался из рабочей командировки в Абакан. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

"В ночное время 24 сентября в отдел полиции № 2 "Железнодорожный" управления МВД России по Новосибирску обратился 20-летний молодой человек с сообщением о том, что двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у него личные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ ("Грабеж")", - сказали в пресс-службе главка.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых.

Как сообщил ТАСС Петр Маняхин, нападение он не связывает со своей профессиональной деятельностью. "Шел домой с автобуса из Абакана. Двое молодых людей под странными предлогами стали приставать ко мне, в результате меня побили и отобрали телефон, деньги, ноутбук и диктофон с записями по работе. <…> У меня синяки на лице и теле, разбита губа", - сказал он.

Маняхин работает внештатным журналистом одного из новосибирских онлайн-изданий, а также специальным корреспондентом самиздата. Кроме того, он был главным редактором журнала Новосибирского государственного университета (НГУ) "Университетская Жизнь".

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