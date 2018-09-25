Новую методику борьбы с беспилотниками внедрили в мотострелковом соединении в Сибири

ТАСС, 25 сентября. Новая методика ведения огня по беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с учетом боевого опыта, накопленного в Сирийской Арабской Республике, впервые была внедрена в мотострелковом соединении 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Алтайском крае. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Для отработки максимального поражения воздушных целей на полигоне Алейский были сконструированы специальные вышки, высота которых от 5 до 25 метров, между которыми по тросу двигается мишень, тем самым имитируя взлет и посадку беспилотника. Уничтожение целей ведется в составе боевых групп. В них входят экипаж бронированной машины пехоты (БМП-2), гранатометчик, пулеметчик и стрелки. Стрельба выполняется сопроводительным и заградительным способом с расстояния от 70 до 200 м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, уничтожение беспилотников отрабатывается на мишенях, которые поднимаются в воздух на высоту до 100 м с помощью наполненных гелием шаров. "Новая методика была разработана с учетом боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористических действий в Сирийской Арабской Республике. В выполнении контрольных занятий по уничтожению беспилотных летательных аппаратов было задействовано около 300 военнослужащих. В дальнейшем новый способ подготовки будет внедряться и в других соединениях в Сибири", - уточнили в военном округе.